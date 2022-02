A l’issue de leurs congrès annuels qui se sont tenus le mercredi 23 février, le Synom (Syndicat national des centres d’optique mutualistes) et le Synam (Syndicat national des centres Audition Mutualiste) viennent d’élire un nouveau président commun.

Laurent Eveillard succède ainsi à Émilie Orta, qui était présidente du Synom depuis 2019, et Marc Greco qui occupait la même responsabilité au sein du Synam depuis 2008.

Laurent Eveillard connaît bien les deux syndicats puisqu’il en est membre depuis leur création en 2008. En tant qu’ancien directeur général de l’enseigne Ecouter Voir, il est celui qui « a impulsé le projet stratégique ayant abouti au changement de nom des deux enseignes mutualistes. Aujourd’hui, membre du directoire de Visaudio – tête de réseau nationale de l’enseigne – et directeur général du GIE OAMF (Optique Audio des Mutuelles de France), le nouveau président du Synom et du Synam porte la représentation de plus de 100 magasins d’optique et centres d’audition sous enseigne Ecouter Voir. Il a suivi ces dernières années tous les travaux et positions portés par les deux syndicats pour défendre l’intérêt des métiers, leur spécificité mutualiste et formuler des propositions constructives en faveur des filières et de l’accès aux soins des patients » détaille le communiqué annonçant sa nomination.

Arthur Havis, directeur général de Visaudio a quant à lui été élu vice-président des deux syndicats et Marc Greco remplacera Véronique Bazillaud en qualité de délégué général du Synom et du Synam. Cette double nomination commune permettra de « renforcer la connexion entre deux métiers du réseau de la Mutualité Française », comme l’a d’ailleurs annoncé le nouveau président : « S’inspirant du lien fort qui existe aujourd’hui au sein de l’enseigne mutualiste « Ecouter Voir » entre les deux activités, les deux syndicats vont engager des travaux communs pour nourrir les réflexions et leurs positions tout en conservant les spécificités propres aux opticiens et aux audioprothésistes. C’est bien dans l’objectif de jouer un rôle majeur en faveur de l’accès aux soins des populations que les deux syndicats souhaitent se positionner. »