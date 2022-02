La lentille en silicone hydrogel Bausch+Lomb Ultra One Day combine deux technologies de pointe pour une hydratation et un confort optimisés.

Bausch+Lomb Ultra One Day a été conçue pour répondre aux besoins non satisfaits des utilisateurs de lentilles de contact. Le laboratoire cite les résultats d’une enquête menée auprès de 318 porteurs de journalières en silicone hydrogel, qui sont 82 % à se déclarer intéressés par des lentilles pouvant prévenir ou réduire la sécheresse oculaire, 70 % à accepter l’inconfort en lentilles en fin de journée et 74 % à estimer que cet inconfort est dû à leur mode de vie.

Le matériau nouvelle génération de Bausch+Lomb Ultra One Day (Kalifilcon A) intègre une technologie optimisée par rapport aux lentilles mensuelles Bausch+Lomb Ultra : l’Advanced MoistureSeal Technology, qui offre une surface plus mouillable et une meilleure transmissibilité à l’oxygène. La seconde technologie utilisée, baptisée ComfortFeel Technology, libère quant à elle des agents hydratants, des osmoprotecteurs et des électrolytes, pour protéger, enrichir et stabiliser le film lacrymal.

Ces deux technologies agissent en synergie pour procurer un confort optimal pendant 16 heures. Bausch+Lomb Ultra One Day est disponible en boîte de 30 et de 90, ainsi qu’à l’essai en boîte de 5 lentilles.