Après le compte formation, c’est au tour de “Mon espace santé” de faire l’objet d’appels et de messages frauduleux (appels téléphoniques, e-mail ou SMS). En tant que professionnels de santé, les opticiens doivent eux-aussi alerter leurs clients sur ce genre de pratiques.

La plateforme Mon espace santé a été activée il y a seulement quelques semaines, mais fait déjà l’objet de fraudes. Jour après jour, le phénomène prend de l’ampleur au point que l’Assurance maladie a récemment lancé une alerte : les assurés reçoivent des appels pour soi-disant les aider à créer leur espace santé. Lors de l’échange, on leur demande leurs identifiants France Connect.

L’Assurance maladie est très claire sur ce sujet : « Il s’agit d’une tentative d’escroquerie, car Mon espace santé n’est pas encore compatible avec France Connect. Les risques d’usurpation d’identité sont importants et peuvent toucher différents services en cas de transmission des d’informations (impôts, etc.). » Elle rappelle ainsi que ses collaborateurs ne demandent jamais de coordonnées bancaires ni de mot de passe, qu’il n’y a qu’un seul numéro pour contacter sa CPAM, le 3646 et que ce service est gratuit. (Dans les messages laissés sur les répondeurs, les fraudeurs demandent en effet à ce qu’on les rappelle sur des numéros surtaxés).

Pour connaître les éléments à vérifier pour tenter de déceler une fraude, l’Assurance Maladie a créé une fiche qui liste ses conseils que ce soit au téléphone, par e-mail, par SMS ou via les réseaux sociaux.