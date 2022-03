Les deux dernières années ont été compliquées pour les entreprises entre les confinements, aussi bien des employés que des clients, et l’incertitude économique. Pour autant, les résultats de l’année 2021 annoncés depuis quelques semaines marquent globalement une forte croissance à l’image aujourd’hui de Lunettes Grasset.

L’entreprise dirigée par Henri et Pierre Elie Grasset a en effet enregistré une croissance de 47 % par rapport à 2020. Si la comparaison est forcément biaisée avec 2020, année des confinements successifs et du fort recul économique mondial, les ventes progressent tout de même de 23 % par rapport à 2019.

Pour Henri Grasset, président de la société, ces bons résultats « s’appuient sur une forte augmentation du nombre d’opticiens ayant utilisé les produits et services de Lunettes Grasset au cœur de cette période de pandémie ».

Comment expliquer cette croissance ? Pour Grasset, elle est la conséquence de plusieurs facteurs. Parmi eux, la proximité des équipes sur le terrain aux côtés des opticiens pour les accompagner pendant la pandémie, mais aussi « l’accélération du déploiement de nouveaux services » : « 1/3 des opticiens partenaires Grasset en 2021 ont mis en place avec nos équipes des flux de réassorts à la pièce pour améliorer leur gestion de leurs linéaires », détaille la société.

Henri Grasset souligne également le fait que 97 % des demandes de SAV et commandes ont été livrées en 72 heures, soit le même niveau qu’avant la crise, et ce, malgré la situation sanitaire compliquée. Enfin, « le retour d’expérience lié aux flux EDI sur la revente de nos produits, nous permet d’être plus agile et de proposer à nos partenaires des préconisations de modèles à forte rotation sur l’ensemble de nos collections », ajoute Henri Grasset comme autre argument de différenciation de la société, présentée comme un « marketeur-distributeur de lunettes de marques » (Seiko Titanium, Eden Park, IKKS, Bensimon, Agnès b. et New Balance).