La Mutualité française a dévoilé les résultats de l’Observatoire Place de la Santé réalisé par Harris Interactive. Zoom sur ses conclusions concernant l’évolution du reste à charge et le 100 % santé, notamment en optique.

Les Français sont 56 % à juger que notre système de santé fonctionne bien, soit 10 points de moins qu’il y a un an. Ils se montrent particulièrement sévères sur l’évolution des restes à charge. Une forte proportion d’entre eux juge que ces montants ont augmenté ces 5 dernières années : 42 % estiment que le reste à charge a progressé sur les lunettes (une évolution déjà constatée, notamment par l’Unocam), 38 % sur les aides auditives et 44 % sur les soins dentaires. « Ce sentiment s’est néanmoins assez nettement atténué par rapport à la dernière mesure de 2017 », commente Harris Interactive. En effet, il a perdu 9 points pour l’optique, 13 points pour l’audioprothèse et 6 points pour le dentaire.

Un quart des Français ignore l’existence d’une offre sans reste à charge

Ce recul du sentiment d’augmentation des restes à charge est vraisemblablement lié à la mise en œuvre du 100 % santé, dont la notoriété est stable : il est désormais connu par 73 % des Français (75 % en 2017), mais seuls 35 % voient précisément de quoi il s’agit. Environ 2 sondés sur 10 déclarent avoir bénéficié du dispositif en optique (18 %, contre 14 % en dentaire et 6 % en audio). Si plus des deux tiers jugent cette offre satisfaisante (optique, audio et dentaire confondus), 31 % déclarent le contraire.

Nous reviendrons dans une prochaine news sur les autres enseignements de cette enquête, notamment en ce qui concerne les données de santé, la confiance des Français dans les complémentaires santé et les solutions qu’ils préconisent pour améliorer l’accès aux soins.