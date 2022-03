L’Observatoire Place de la Santé réalisé par Harris Interactive pour la Mutualité française* a sondé les Français sur différentes propositions visant à améliorer l’accès aux soins. Les résultats listent les solutions jugées comme les plus importantes à mettre en place.

Afin d’améliorer l’accès aux soins dans notre pays, les Français estiment qu’il est primordial de lutter contre les déserts médicaux, particulièrement importants en ophtalmologie. Les premières solutions préconisées par les participants à l’enquête (citées comme prioritaires ou importantes par 9 sondés sur 10) sont ainsi la mise en place d’incitations à l’installation des professionnels de santé sur ces territoires, l’augmentation du nombre de médecins et d’hôpitaux, ainsi que le développement d’établissements pluridisciplinaires. L’enquête montre par ailleurs un niveau d’attente élevé sur les aspects financiers. En ce qui concerne notre secteur, 51 % des Français jugent prioritaire l’augmentation des remboursements optique, audio et dentaire, et 31 % estiment qu’elle est importante.

Les réseaux de soins avant les délégations de tâches

Faciliter l’accès des patients aux réseaux de soins proposés par les complémentaires santé est considéré comme une solution moins urgente – elle est citée comme prioritaire par 42 % des Français (vs 39 % en février 2017) – mais qui a cependant une place de choix dans l’arsenal des moyens à mettre en place : 38 % l’estiment importante, soit 80 % d’opinions favorables au total. Les réseaux de soins se rangent devant la délégation de tâches aux paramédicaux (soutenue par 72 % des personnes interrogées) et la télémédecine (64 %).

*Enquête réalisée en ligne du 26 janvier au 2 février 2022 auprès d’un échantillon représentatif de 3016 Français âgés de 18 ans et plus.