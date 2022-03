Depuis le début du mois de mars, les magasins du réseau Atol proposent en exclusivité une collection qui exprime la volonté de l’enseigne d’optique d’être « un fervent défenseur de la fabrication responsable française » et d’accompagner les porteurs dans un acte d’achat plus écoresponsable.

La collection Oneo est fabriquée à Oyonnax et affiche ainsi une très faible empreinte carbone (1 800 km, contre 13 000 pour une monture chinoise et 3 500 pour une italienne). Les différents éléments des montures ont été sélectionnés sur les mêmes critères : les verres de présentation, les bras de plaquettes, les faces et embouts proviennent de l’Hexagone (Bondet). Les plaquettes et contre-plaquettes viennent d’Italie et les charnières d’Allemagne (OBE). L’enseigne estime ainsi avoir réduit par 20, l’impact carbone de la production de cette collection.

Les 6 modèles de la collection, qui ciblent aussi bien un public masculin que féminin et se déclinent dans de nombreux coloris, ont été dessinés en collaboration avec Special Eyes à Lons-le-Saunier. La production de la collection fait appel au savoir-faire de plusieurs entreprises locales. Le moulage des faces est réalisé chez Bondet. C’est Lucal, labélisée Entreprise du patrimoine vivant, qui s’occupe de la production des montures et des verres, de la pose des plaquettes, du marquage et gravage des verres, du montage et pliage des branches. Ces dernières sont préparées, colorées et séchées chez Jecor à Morez. Tous les composants de la monture affichent un très fort taux de recyclabité, que ce soient la face, les plaquettes ou les branches. Toujours au niveau environnemental, les matériaux sont biosourcés et l’utilisation de métaux lourds a été écartée lors de la peinture des branches.

« En juillet 2021, Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances déclare : « Le made in France n’est pas un slogan ! » et exhorte les industriels à fabriquer en France. Pourtant, en optique, la réforme du 100 % santé favorise la fabrication à bas coût, en Asie, avec des matériaux non recyclés et non recyclables. Réussir à fabriquer une paire de lunettes de fabrication française responsable pour seulement 175 € la monture est une véritable fierté pour la marque et ses collaborateurs. Forts de notre expérience en relocalisation, nous avons relevé le défi en y ajoutant une contrainte supplémentaire : l’écoresponsabilité, pour répondre aux attentes des consommateurs », explique Éric Plat, PDG d’Atol les Opticiens.