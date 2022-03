La société Les Opticiens Mobiles change d’identité de marque pour être davantage « alignée sur sa raison d’être : agir pour que chacun vive pleinement le monde qui nous entoure ».

Les objectifs de cette nouvelle identité de marque sont :

Accélérer le développement d’un service utile afin de faciliter l’accès à la santé visuelle de toutes les personnes n’ayant pas la capacité ou la volonté de se déplacer ;

Incarner plus directement la mobilité, cœur de son service ;

Revaloriser le métier d’opticien et son rôle de professionnel de santé de proximité ;

Répondre à une nouvelle clientèle bien que le service se soit naturellement orienté en priorité vers les populations fragiles (Grand Age et Handicap) pour lesquelles l’accès à la santé visuelle est un besoin essentiel souvent mis sous silence.

Concrètement, ce travail a donné naissance à un nouveau logo, une nouvelle signature “Se voir vraiment” et la refonte du site Internet à travers le graphisme et des messages « plus affirmés ». Les équipes marketing et communication Les Opticiens Mobiles ont collaboré avec Insign pour le conseil stratégique et la direction artistique, Webqam pour la création graphique et le développement web, Cybercité pour le référencement et Christophe Pouget pour la photographie.

« À travers ce nouveau positionnement, notre volonté est de développer notre visibilité et notre attractivité auprès d’une cible plus large, mais aussi de renforcer notre marque employeur, pour recruter toujours plus d’opticiens ayant ouvert les yeux sur leur métier ! » explique Matthieu Gerber, fondateur et président Les Opticiens Mobiles.