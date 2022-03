Ce concours s’adresse aux étudiants en design. Son objectif : « catalyser les tendances en stimulant et révélant les pépites qui feront l’optique de demain ».

En organisant le Concours Design Optique 2022, le Silmo veut encourager toute sa communauté à être acteur et pas seulement spectateur du secteur. Le salon offre aux étudiants en design l’opportunité de démontrer leur savoir-faire et de mettre en lumière leur conception de la sphère de l’optique en explorant ses nombreuses possibilités.

Le concours est ouvert à tous les étudiants, majeurs, inscrits en cursus de design qui peuvent se prévaloir d’un niveau équivalent ou supérieur à la troisième année post baccalauréat. Les candidats peuvent, si nécessaire, travailler en collaboration avec des étudiants en ingénierie, répondant aux mêmes critères d’âge et de niveau. Les projets retenus feront l’objet d’un développement et d’un prototypage en collaboration avec des industriels partenaires du Silmo.

Le jury, composé de professionnels du design et d’experts interprofessionnels, se réunira en septembre 2022 pour élire le lauréat, qui se verra remettre un prix au cours du salon. Le gagnant et son école se partageront un chèque de 10 000 euros et verront leurs créations exposées pendant toute la durée du Silmo. Seront notamment pris en compte les critères suivants : design, créativité, innovation, usage et fonction du produit, intégration d’une démarche RSE et faisabilité intrinsèque du projet. Le président du jury est Emmanuel Gallina, designer et directeur artistique, mais également professeur-conférencier et animateur de workshops.