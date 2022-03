L’enseigne mutualiste Ecouter Voir offre, jusqu’au 30 juin, 30 euros pour l’achat de lunettes de ses marques Juste et Oxo, positionnées sur l’écoconception.

Le réseau Écouter Voir, qui rappelle être issu de l’Économie sociale et solidaire, a fait évoluer son offre pour atteindre son objectif : vendre, d’ici 2023, 50 % de montures écoconçues dans ses 750 magasins d’optique (contre 25 % aujourd’hui), et répondre ainsi aux attentes des Français (selon une enquête Gallileo, 61 % d’entre eux se déclarent sensibles au critère d’écoresponsabilité lors d’un achat de lunettes). L’enseigne, se voulant précurseur sur l’écoconception des lunettes, a ainsi introduit dans son offre deux marques propres :

Juste (lancée en 2019)

Oxo (lancée en 2021) , première ligne de lunettes en Greenfib, une matière 100 % biosourcée et recyclable, distribuée en exclusivité chez Écouter Voir.

En parallèle, tous les magasins du réseau sont des points de collecte pour les montures en fin de vie. Ils les confient ensuite soit à des associations en charge de leur remise en état pour en faire profiter des personnes dans le besoin, soit à des organismes pour les recycler.

« En tant qu’enseigne mutualiste, nous œuvrons pour faciliter l’accès au plus grand nombre à un équipement de qualité. C’est pour cette raison que nous proposons des prix justes tout au long de l’année, notamment sur nos marques conçues en matière recyclée, recyclable ou biodégradable », souligne Arthur Havis, directeur général d’Écouter Voir. Jusqu’au 30 juin, le réseau va plus loin avec l’opération Un monde plus responsable, qui fait profiter d’une remise de 30 euros aux acheteurs de Juste ou Oxo.

Cette offre est soutenue par une campagne de communication, intégrant le spot TV à voir ci-dessous.