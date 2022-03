Hoya Vision Experience est un espace interactif qui digitalise le processus de choix des verres et renforce l’expertise de l’opticien.

Le corner Hoya Vision Experience met les verres ophtalmiques au centre de la vente et offre une nouvelle expérience aux clients. Il enrichit leur parcours d’appareils digitaux, notamment par la diffusion de vidéos pédagogiques. Piloté par l’opticien, cet espace « donne aux porteurs la satisfaction de faire un achat éclairé chez leur professionnel de la vision disposant d’un équipement high tech. Le rapport de proximité est favorable à la conviction, et une démonstration probante contribue à la hausse du panier moyen », explique Hoya. Le verrier rappelle que, selon l’étude Arcane 2021, 47 % des acheteurs de lunettes estiment qu’un outil digital confère une image positive au point de vente, et 93 % jugent que l’opticien a un rôle important de conseil dans le parcours de santé visuelle.

Hoya Vision Experience aide les opticiens à mieux définir les besoins de leurs clients et à leur proposer les verres les plus adaptés à leur correction et à leur style de vie. La montée en gamme est favorisée et les porteurs davantage impliqués (7 sur 10 accordent de l’importance au processus d’information lors du choix des verres : épaisseur, champs de vision, réduction des aberrations, compréhension des technologies, performance des traitements et matériaux…).

Ce corner peut être disposé en îlot central ou adossé à un mur. Il est disponible via les conseillers stratégiques verres Hoya.