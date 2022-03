En 2022, Porsche Design fête son cinquantième anniversaire puisque c’est en 1972 que le professeur Ferdinand Alexander Porsche fonde son studio de design. Tout au long de l’année, Porsche Design célèbrera cet événement à travers des éditions limitées de modèles iconiques. La collection accueille d’ores et déjà 3 nouveaux concepts.

La philosophie de Porsche Design ne change pas : proposer « des lunettes au design unique avec un maximum de fonctionnalités ».

Les deux solaires (P’8937 et P’8938) de la gamme Hexagon offrent ainsi un design masculin qui s’inspire du bloc moteur de la Porsche 911. « Quatre vis hexagonales maintiennent la face fraisée en titane massif et confèrent aux lunettes de soleil un look unique et distinctif », détaille Como qui distribue la collection.

Le concept Cyber Tec comprend quant à lui deux montures optiques (P’8732 et P’8733) et deux modèles solaires (P’8934 et P’8935). Dans ce cas, ce sont les feux arrières de la 911 dont se sont inspirés les designers pour créer les extrémités des branches. « Le point fort de ces modèles est la branche tridimensionnelle qui, grâce à son noyau en acier inoxydable, offre une flexibilité et un confort de port maximal et souligne parfaitement le look futuriste de la gamme Cyber Tec. »

Le dernier concept, Hybrid, regroupe les modèles P’8388 et la P’8389 qui ont été déclinés en trois couleurs. Comme son nom l’indique, ce concept s’appuie sur l’alliance des matériaux à travers l’utilisation de RPX haute performance et d’acier inoxydable.