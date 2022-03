Comeos, la Fédération belge du commerce et des services a annoncé hier, 8 mars 2022, la naissance de Fedoptica, une branche qui défendra les intérêts des chaînes optiques dans le pays auprès des instances concernées. Les points de vente sous enseignes représentent plus de la moitié du marché belge de l’optique, précise la Fédération.

Les membres fondateurs de Fedoptica sont Hans Anders Belgique, Pearle et Alain Afflelou. Ils ont été rejoints par Qualias et Optimut. Fedoptica, qui débute sous la présidence de Johan Van der Straeten (Pearle), s’engage « pour des soins oculaires abordables et accessibles à tous » avec un conseil d’expert pour permettre au client de faire un « choix éclairé » concernant l’achat de lunettes ou de lentilles. Ses membres s’engagent également à inciter le client à consulter un ophtalmologiste en cas de constatation d’anomalies médicales, à commercialiser « des produits de qualité et conformes sous le contrôle de l’AFMPS » (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) et à délivrer à leurs collaborateurs une formation gratuite dans leurs chaînes, « y compris une formation continue ».