Mise au point par la start-up Tilak Healthcare, l’application OdySight bénéficie d’une expérimentation article 51 visant à favoriser l’accès aux soins ophtalmologiques dans le contexte des délais de rendez-vous toujours longs dans plusieurs régions.

L’article 51 de la loi de financement pour la Sécurité sociale 2018 a créé un dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer le parcours des patients, l’efficience du système de santé, l’accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des produits de santé. L’appli OdySight, prescrite par des ophtalmologistes (il s’agit d’un dispositif médical de classe 1), bénéficie désormais de ce système et donc d’une prise en charge par la Sécurité sociale, au niveau national.

Auto-évaluation des paramètres visuels

« Cette expérimentation introduit pour la première fois au monde la télésurveillance de l’acuité visuelle pour le suivi de certaines maculopathies chroniques, en adaptant le suivi périodique standardisé de l’acuité visuelle chez l’ophtalmologiste par une télésurveillance de celle-ci effectuée par le patient à un rythme plus fréquent », explique le cahier des charges de l’expérimentation. Son objectif est de réduire le délai de prise en charge dans les cas urgents (OdySight permet d’identifier les baisses de vision dans l’intervalle des visites) et d’alléger le nombre de consultations. Cette appli intègre des tests pour l’auto-évaluation des paramètres visuels (acuité visuelle de près et symptômes tels que métamorphopsies et scotomes). Les résultats sont envoyés au médecin. OdySight aide les patients à déterminer s’ils ont besoin de consulter un ophtalmologiste pour un diagnostic et un traitement, sans aucune interprétation des résultats. Les patients ciblés pour l’expérimentation sont ceux atteints de maculopathies chroniques ou susceptibles d’en développer une.

L’application est déjà proposée par près de 400 rétinologues et utilisée par plus de 3 500 patients. L’expérimentation prévoit la mise en place d’un forfait d’utilisation couvrant la mise à disposition de l’application, la formation des patients et le suivi de leurs résultats par un médecin. Ce forfait, pris en charge par la Sécurité sociale, permettra de distribuer l’application à 8 000 nouveaux patients et de définir les solutions organisationnelles optimales, avant une inscription au remboursement de droit commun attendue d’ici fin 2024.