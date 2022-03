EssilorLuxottica a présenté ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2021 et donc pour l’année complète. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le géant de l’optique affiche une très grande vitalité, malgré la pandémie mondiale et ses répercussions économiques, puisque les objectifs de marge opérationnelle ont été dépassés.

Parmi les nombreux résultats publiés, il faut noter que le dernier trimestre 2021 est qualifié de « meilleur trimestre de l’année, chaque région réalisant un chiffre d’affaires supérieur à celui pré-pandémie ». Sur cette période, le chiffre d’affaires s’établit à 5,579 milliards d’euros, en augmentation de 11 % à taux de change constants. Sur l’année 2021, le chiffre d’affaires comparable a atteint 21,498 milliards d’euros (17,851 milliards d’euros hors GrandVision), soit une variation de 7,4 % à taux de change constants.

L’Amérique du Nord et l’Amérique Latine ont connu une croissance à deux chiffres par rapport à 2019 (respectivement 12,7 % et 10,4 %), quand la progression a été de 3,7 % dans la zone EMEA (Europe, dont la Turquie et la Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique). L’e-commerce a dépassé la barre de 1,5 milliard d’euros sur l’année 2021, « +62 % à la fois par rapport au quatrième trimestre et à l’année 2019 ».

Forte de ses bons résultats, « la société confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d’affaires de l’ordre de 5 % entre 2022 et 2026 (à taux de change constants) et vise un résultat opérationnel ajusté de l’ordre de 19 à 20 % du chiffre d’affaires à l’issue de cette période ».