En début de semaine, Optic 2000 a obtenu la « mention étudiante » du Grand prix Essec du commerce responsable 2022 pour sa collection Sea2see.

Cette mention est attribuée par les étudiants de la grande école de commerce pour mettre les projecteurs sur les projets “coup de cœur”.

Rappelons que la collection Sea2see propose des montures fabriquées à base de filets de pêche usagés. Une fois transformés, les filets de pêche fournissent la matière première qui servira à l’injection des montures pour hommes et femmes. Depuis janvier 2020, cette collection est commercialisée en exclusivité sur le marché français dans les 1 200 points de vente de l’enseigne d’optique, aux prix de 129 euros pour les optiques et 99 euros pour les solaires.

« L’enseigne Optic 2000 est très fière d’être le “coup de cœur” des étudiants de l’Essec avec la collection Sea2see. Avec ce partenariat avec Sea2see, l’enseigne Optic 2000 poursuit une démarche globale entamée il y a plusieurs années en faveur de la protection de l’environnement. L’enseigne incite au quotidien ses collaborateurs comme ses clients à faire des gestes concrets pour diminuer son impact environnemental, que ce soit dans ses magasins, dans son atelier d’assemblage ou au sein de son siège social », se réjouit Sandrine Ladoux, directrice communication du Groupement Optic 2000.

Le Grand prix Essec du commerce responsable vise à récompenser les entreprises du commerce et du e-commerce, B2B et B2C, pour leurs initiatives en France en matière de RSE et de développement durable. 7 prix, 2 mentions spéciales des étudiants et un Grand prix RSE sont décernés.