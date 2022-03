Il y a deux ans, le Groupe All mettait en ligne le site opticiensparconviction.fr. Vitrine pour les adhérents, ce portail visait à « améliorer la visibilité des opticiens sur le web et augmenter leur trafic en magasin, leur chiffre d’affaires et leur marge ».

L’un des principaux objectifs de ce site est la conversion d’internautes en clients. Pour cela, il s’appuie sur des sujets « soigneusement sélectionnés pour leur potentiel d’attractivité », une audience en croissance constante et une mise en avant des opticiens systématique à travers l’affichage des fiches magasins et du module de prise de rendez-vous sur chaque page du site. Comme l’indiquait Wilfried Blein, directeur général du Groupe All, à nos confrères de La Tribune, « cette présence en ligne et la mise en place de call-to-action (comme l’itinéraire en ligne vers un opticien) amplifient donc l’arrivée d’une nouvelle patientèle dans les points de vente de nos adhérents ».

Pour quantifier les résultats de cette stratégie, la centrale d’achats a fait appel à un huissier pour constater et comptabiliser le nombre d’utilisations des fonctions « Y aller », « Prendre RDV » et « Appeler » présentes sur le site. Parmi les conclusions constatées : « les 100 opticiens générant le plus d’interactions sur le portail enregistrent une moyenne de 6 nouveaux clients mensuels ».

« Sécurité, fiabilité et inaltérabilité des données. Tels sont les acquis du système de suivi conçu par le Groupe all et mis au service de ses adhérents. Il permet d’établir avec précision le nombre d’internautes qui ont manifesté leur intention de devenir client de l’un des opticiens après avoir navigué sur le site Opticiens Par Conviction.

Le dispositif exploite la technologie blockchain, garantissant ainsi la fiabilité des éléments récoltés. Le processus est sécurisé, automatisé, assure l’impossibilité de falsifier les données, respecte le RGPD et ne concerne que des informations non-médicales », détaille le Groupe All.