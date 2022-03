La fondation Écouter Voir a lancé sur son nouveau site Internet ses appels aux projets de recherche en optique et en audio « pour mieux s’adapter aux besoins des parcours de soins de demain ».

La fondation Écouter Voir a pour mission de soutenir les projets mutualistes innovants, mais aussi toute étude portant sur l’évaluation des dispositifs concernant l’audition et la vision. Ses appels à projets d’adressent aux médecins, paramédicaux, scientifiques et ingénieurs travaillant dans les domaines de la recherche clinique, translationnelle, en matière de pratiques de soin et d’accompagnement. Les candidatures sont à déposer avant le 1er juin 2022 sur le site de la fondation.

En ce qui concerne plus spécifiquement l’optique, les projets doivent avoir pour sujet les maladies dans le domaine de la vision :

Accessibilité et organisation des soins curatifs et/ou préventifs,

Prise en charge et amélioration des techniques,

Outils diagnostiques, aides visuelles,

Innovation numérique en santé : système d’information, télésanté, réalité augmentée, IA, …,

Chirurgie : robotique appliquée, microchirurgie,

Focus 2022 : myopie infantile.

Les projets retenus pourront bénéficier d’un soutien financier de 18 mois, avec un prolongement possible de 6 mois d’une valeur de 30 000 euros.