Dans les fonctions de directeur Développement et concept, qu’il occupe depuis fin 2021, Rodolphe Wolter s’appuie sur le maillage des enseignes Optic 2000, Lissac et Audio 2000 pour accroitre l’activité du groupement.

Opticien de formation, Rodolphe Wolter est diplômé de l’EM Lyon. Il a occupé de nombreux postes et gravi les échelons au sein des enseignes Optic 2000 et Lissac.

D’opticien diplômé depuis 2001, il devient directeur adjoint du magasin succursaliste Lissac de Lyon (rue de la République) en 2006, avant de prendre la direction du Lissac du centre commercial de la Part Dieu. En 2011, il devient animateur réseau, avec comme rôle « d’accompagner les 57 magasins Lissac franchisés situés en Rhône Alpes-PACA-DOM dans la mise en place des actions marketing et stratégiques de l’enseigne ». Enfin, en 2015, il rejoint le service Expansion du groupement pour développer la présence des différentes enseignes sur les 34 départements de la région Grand-Est. Le nouveau directeur Développement et concept, aura pour rôle désormais d’augmenter leurs parts de marché sur l’ensemble du territoire national.

« Entouré de mon équipe, nous travaillons pour accueillir, intégrer et accompagner tout entrepreneur qui souhaite rejoindre le groupement Optic 2000. Je vais m’appuyer sur les forces du réseau que sont l’expertise, le professionnalisme et l’engagement des professionnels de santé, opticiens et audioprothésistes », a déclaré Rodolphe Wolter.

Rappelons qu’à fin 2021, le groupement comptabilisait 1 153 magasins Optic 2000, 240 magasins Lissac et 218 centres Audio 2000.