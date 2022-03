Le verrier et l’International Myopia Institute (IMI) ont signé un partenariat visant à promouvoir les efforts de sensibilisation et d’éducation dans la lutte mondiale pour traiter et contrôler la myopie.

En tant que sponsor platinium officiel, Hoya, qui commercialise le verre MiyoSmart pour freiner l’évolution de la myopie, aura un siège dédié à l’industrie au conseil d’administration de l’IMI, aux côtés d’autres experts dans ce domaine. Les deux entités vont collaborer pour créer du contenu multimédia, avec notamment des vidéos récapitulatives pour chaque livre blanc publié par l’IMI. Ces éléments seront partagés, entre autres, via le site Internet de l’IMI et les modules de formation d’Hoya pour les professionnels de la vision.

Ces derniers « jouent un rôle prépondérant pour éduquer le grand public et le sensibiliser à l’impact de cette maladie évolutive des yeux et aux solutions de contrôle disponibles. La prévention et le traitement précoces sont les clés de la prise en charge de ce trouble oculaire », a déclaré le président de l’IMI, le professeur Serge Resnikoff, réjoui de travailler avec Hoya pour « partager les connaissances et les dernières découvertes dans le domaine de la myopie à l’échelle mondiale ».