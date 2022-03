Alain Miklitarian est de retour. Celui qui a révolutionné la lunetterie a en effet accepté de s’associer à la marque Danshari, dont nous vous parlions lors de son lancement en février 2020, pour donner vie à Dansharian (en arménien, le suffixe « -ian » indique la paternité. La boucle est bouclée).

« Le minimalisme rencontre le génie », c’est par cette signature que se présente la collection Dansharian. Le créateur a accepté de reprendre les croquis de lunettes pour rendre hommage à ses origines. Une idée qui lui a été soufflée par l’ambassadrice de la République d’Arménie en France.

C’est donc une vraie invitation au voyage qui nous est proposée à travers les 4 modèles optiques permanents déclinés chacun en 3 coloris et les trois éditions limitées (deux optiques et une solaire, chacune en 222 exemplaires numérotés) qui composent cette collection. Tous les modèles portent ainsi le nom d’endroits dont l’atmosphère ou les couleurs ont nourri la créativité d’Alain Miklitarian. On retrouve par exemple Garni, l’ancienne cité romaine et ses thermes, Sevan et son lac qui diminue au fil des année ou encore Gosh et son monastère du 12ème siècle. Ce sont la nature, la culture, les paysages et les habitants de ces régions qui ont guidé Alain Miklitarian à choisir des coloris comme le vert fluo, le rouge rouille, le gris, le noir ou le champagne.

Les faces de ces modèles font preuve d’un certain classicisme avec des branches laminées en acétate avec une armature en titane coloré. Si les branches sont fabriquées au Japon, les faces et l’assemblage sont réalisés en Italie. Cette collection, dont le prix public des modèles se situe entre 400 et 500 euros, propose pour la première fois un brevet déposé par le créateur (baptisé ici le Flat Temple System) de décalage des axes des charnières qui permet de parfaitement fermer les branches sans tension et sans contact avec les verres.

Les premières commandes, qui se font par box et non au modèle, seront livrées au mois de septembre. Alain Miklitarian, lui, travaille déjà sur la seconde collection avec la volonté de la présenter au prochain Silmo.