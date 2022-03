Nos confrères de Capital viennent de publier une nouvelle étude sur l’épineuse question des frais de gestion des mutuelles. Quelles sont celles aux frais de gestion les plus importants ?

Selon les chiffres de la Cour des comptes, les frais de gestion des mutuelles ont dépassé en 2018 ceux de la sécu. « Et ce, alors même que les flux de remboursements qu’elles traitent sont… six fois moindres ! Pire : si la Sécu a réussi, depuis 2009, à abaisser d’environ 5 % ses propres coûts, ceux des mutuelles ont dans le même temps bondi de 46 % », ajoute le magazine économique.

Les journalistes ont réalisé un tableau comparatif, « établi à partir des données 2020 que les assureurs sont désormais tenus de dévoiler sur leurs devis ». Premier enseignement : les frais de gestion dépassent les 20 % dans de nombreuses mutuelles. Dans le peloton des mutuelles où il sont les plus importants, on retrouve MMA (27,80 %), Vivasanté (26,10 %) et la Macif (25,30 %). A l’inverse, c’est la Maaf qui affiche les frais les plus bas (16,20 %), devant Harmonie mutuelle (17,90 %) et MGEN (18,20%). Des chiffres à relativiser toutefois, comme analyse Sylvain Deshayes qui a réalisé cette étude : « Si les coûts de gestion de ces organismes n’excèdent pas la moyenne, ils ne restituent en effet sous forme de remboursements de soins que les deux tiers, environ, des cotisations perçues, contre une moyenne de 74 % pour notre panel. »