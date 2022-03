Depuis 2019, Optic For Good accompagne les fabricants de l’optique qui souhaitent se lancer dans une démarche écoresponsable. En seulement trois ans d’existence, le label a connu un développement important, et ce n’est qu’un début.

Carole Riehl, fondatrice du label et opticienne de formation en est convaincue : l’écologie et l’optique sont totalement compatibles. Pour cela, elle a mis en place Optic For Good qui a labellisé 11 marques de lunettes européennes. En février 2021, elle décide d’aller plus loin en proposant un audit dédié aux opticiens. Aujourd’hui, une vingtaine d’opticiens en France et pays francophones ont passé l’audit avec succès. En fin d’année dernière, Carole Riehl continuait sur sa lancée en créant Recycloptics, une association « pour réfléchir collectivement à la mise en place de la filière du recyclage de l’optique ».

Pour célébrer le troisième anniversaire d’Optic For Good, un événement avait lieu aujourd’hui (29 mars 2022), à Paris pour présenter certaines marques labellisées à la presse grand public, influenceurs et aux opticiens intéressés par cette démarche. Carole Riehl entreprendra également durant les trois prochains mois, une tournée chez certains des opticiens labellisés. « Mon but est de les faire rayonner auprès des élus, de la presse locale et du grand public. Que cette spécificité écoresponsable de l’opticien soit clairement identifiée chez les porteurs et qu’elle devienne un critère de choix à part entière. »

Parmi les nouveautés de l’année, on peut noter une licence « encore plus qualitative et adaptée aux attentes des futurs labellisés dans l’objectif d’accroître leur notoriété et celle du label auprès du grand public ». L’actualité d’Optic For Good sera marquée également par la naissance de différents partenariats avec d’autres acteurs écoresponsables (Pilea Santé, Greenly, Les tendances d’Emma ou encore ekWateur) toujours dans le but de développer un réseau et d’intégrer le grand public dans la boucle.