L’épidémie annoncée de myopie (50 % de la population mondiale sera myope en 2050) doit inquiéter car, si cette anomalie peut se corriger facilement, ses formes les plus fortes font augmenter les risques de pathologies oculaires : 41 fois plus de risques de développer une maculopathie et 22 fois plus de risques de subir un décollement de rétine.

Les verriers travaillent sur le phénomène depuis longtemps. C’est le cas de Zeiss qui revendique un engagement de plus de 20 ans dans ce domaine notamment à travers des partenariats avec des spécialistes (Zeiss est d’ailleurs partenaire premium de l’Institut international de la myopie) et le dépôt de 3 brevets. Plus concrètement, Zeiss a apporté des réponses produits à la myopie évolutive à travers les lancements en 2001 du Sola MC Control (R&D Sola intégrée à Zeiss), verre à réduction du lag accomodatif et en 2010 du Zeiss MyoVision en Asie, un verre à défocalisation périphérique.

C’est donc la troisième génération de ce verre qui arrive aujourd’hui en France. Il s’appuie sur le principe du flou périphérique : la zone centrale corrige la myopie pour une vision nette quand la périphérie crée une défocalisation hyperopique pour la freiner. Il intègre également la technologie Zeiss AgeFit Junior qui « optimise les optiques pour une position standard de port chez l’enfant en prenant en compte des paramètres de port spécifiques aux enfants et en intégrant les données biométriques recueillies sur le jeune porteur par nos appareils de diagnostics », explique le verrier.

Ce design unifocal FreeForm existe dans de nombreux indices (1,5 – 1,53 – 1,59 – 1,6 – 1,67 – 1,74), en verres blancs ou solaires avec la technologie UVProtect, qui, comme son nom l’indique, offre une protection complète contre les UV. Ces verres, certifiés Origine France Garantie (pour les verres blancs organiques d’indices 1.5 – 1.6 – 1.67 hors prismes) promettent un taux d’adaptation généralisé de 99,9 % (Taux de retours pour inadaptation de 0,1%, données internes du service client Zeiss en Asie, en 2021).