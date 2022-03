En début d’année, Essilor dévoilait son nouveau label “Essilor Experts” (ambassadeur et spécialiste) qui remplaçait le programme “Opticien Engagé”, initié en 2016. Le verrier annonce aujourd’hui une nouvelle campagne auprès du grand public pour valoriser ses opticiens partenaires.

Pour le verrier, l’objectif de ce nouveau programme vise avant tout à « générer du trafic dans leurs magasins; se différencier et mettre en valeur leur expertise; gagner en efficacité et en performance ».

Pour cela, à partir du 4 avril, 8 grandes villes de France (Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Nantes et Paris) accueilleront une campagne d’affichage localisée, notamment au travers des relais abribus : « La plus belle vue de …, c’est la vôtre », avec l’indication des verres Essilor et des opticiens Essilor Experts. Ces derniers auront à leur disposition un kit complet de PLV (sticker vitrine, campagnes mailing et sms, kit digital pour les réseaux sociaux) pour communiquer en parallèle dans leur point de vente.

« Cette campagne montre notre engagement fort auprès de nos opticiens partenaires Essilor Experts. Dans les villes où nous déclinons cette campagne, notre objectif est de positionner nos partenaires comme les opticiens référents. Comme nous adaptons notre visuel à chaque ville, cette campagne est unique et différenciante, ce qui en maximise l’impact auprès du grand public. Nous sommes fiers de mettre en œuvre des opérations pour soutenir au mieux l’activité de nos partenaires », ajoute Marie-Aude Lemaire-Motel, directrice marketing et communication d’Essilor France.