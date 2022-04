Depuis le 21 mars, Codir a ajouté à son catalogue Impulsion 2+, la version individualisée du verre Impulsion 2, lancé en septembre 2021.

« Conçu pour le confort des porteurs connectés et actifs de 18 à 45 ans, Impulsion 2+ apporte, avec la prise en compte de paramètres de port complémentaires, toujours plus de confort et de précision », promet le verrier de Krys Group. Ce verre est présenté comme une réponse aux nouveaux comportements de cette tranche d’âge qui sollicite tout au long de la journée son système visuel en passant d’un écran à l’autre.

L’objectif principal d’Impulsion 2 est de prévenir et soulager la fatigue visuelle due à l’adaptation continue des yeux à de multiples distances. « Véritable concentré technologique, ce verre combine les dernières innovations de Codir en termes de surfaçage numérique pour offrir aux porteurs une vision nette à toute distance et sur toute surface, une mise au point instantanée et une adaptation rapide quelle que soit la taille de l’écran. »

La version + d’Impulsion 2 intègre des paramètres supplémentaires (la distance verre-œil, l’angle pantoscopique et la cambrure de la monture) pour un confort accru.

Ce verre personnalisé, comme les autres innovations lancées à l’automne 2021, bénéficient de la certification Origine France Garantie puisqu’il est conçu et produit dans l’usine de Bazainville (78).