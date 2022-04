Comme chaque année, la 13ème édition de « L’enseigne préférée des Français » vient de récompenser les acteurs de la distribution chacun dans leur domaine. Ces classements réalisés par Marketing Magazine et emarketing.fr, reposent sur une étude menée par le cabinet de conseil en stratégie EY-Parthenon. Elle compile les réponses d’un panel de 9 500 consommateurs de plus de 18 ans interrogés en ligne en janvier dernier.

Dans notre secteur, c’est Optic 2000 qui a remporté la meilleure note sur les 14 critères de l’étude :

L’appréciation générale : la qualité de l’offre, le rapport qualité-prix, la confiance, le service après-vente.

Le parcours en magasin : l’accueil et conseil des équipes de vente, la proximité, le plaisir lors de l’achat, l’expérience d’achat, l’aide à la prise de décision d’achat.

Le parcours digital, le plaisir lors de l’achat online, l’expérience d’achat, l’aide à la prise de décision d’achat grâce au site web, l’omnicanalité).

Pour Benoit Jaubert, directeur général du Groupement Optic 2000, « cette distinction, pour la deuxième année consécutive, est une grande fierté pour l’enseigne. Elle vient souligner l’implication de nos associés et de leurs équipes et des collaborateurs du siège, qui année après année, vont au-devant des attentes de nos clients et des consommateurs, en termes de services et de produits ».

Rappelons que pendant la pandémie, Optic 2000 s’est adapté à la crise sanitaire en développant de nouveaux services comme Optic 2000 à domicile, la prise de rendez-vous en ligne ou le click and collect pour ne citer que quelques exemples.

Derrière Optic 2000, on retrouve :