Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses sociétés françaises ont pris position dans le conflit. Si on a beaucoup parlé des marques de luxe ou de la grande distribution, certains acteurs de l’optique ont également voulu apporter leur soutien au peuple ukrainien.

EssilorLuxottica a décidé de mettre en place différentes actions pour soutenir les populations. Les salaires sont maintenus avec une anticipation du bonus 2021 pour les collaborateurs russes comme ukrainiens. Les locaux avec des caves habitables et sécurisées, ainsi que les moyens de communication de la société, ont été mis à la disposition des salariés et leurs familles en Ukraine. Dans les pays frontaliers (Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie), ainsi qu’en Turquie, des équipes soutiennent les salariés ukrainiens qui ont quitté leur pays dans leur recherche d’hébergements temporaires. Elles apportent aussi un support logistique, une aide psychologique, et un support administratif et financier. En interne, une collecte a été mise en place auprès des 150 000 collaborateurs du groupe dans le monde. La direction s’est d’ailleurs engagée à doubler les dons individuels des employés. Des lunettes et des lentilles de contact sont également envoyées sur place.

Silhouette a décidé de faire don de 10 000 paires de lunettes au réseau de soutien des opticiens polonais qui ont mis en place une action pour les réfugiés ukrainiens. 10 offres de postes permanents ont été proposées aux réfugiés en Autriche, avec un support de formation et d’intégration. En Russie, toutes les livraisons aux partenaires et distributeurs ont été suspendues. Une campagne de dons en interne est en cours, en partenariat avec la Croix-Rouge autrichienne. Là aussi, la direction a décidé de doubler les dons de ses collaborateurs.

Déjà engagée auprès de l’Unicef, la société Opal Demetz a décidé de s’associer à son action auprès des enfants en Ukraine, ainsi qu’aux frontières roumaines et polonaises, à travers un soutien financier de 50 000 euros. Au siège de l’entreprise, une collecte auprès des collaborateurs a permis de rassembler 4 000 euros de produits d’hygiène et de premiers secours qui ont été remis à la mairie de Lyon.