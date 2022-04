Depuis le 1er avril 2022, tous les professionnels de santé peuvent recourir à la téléexpertise. Celle-ci s’ouvre en outre à tous les patients. La mise en œuvre concrète de cette réforme n’est cependant pas encore possible pour les opticiens.

La téléexpertise permet aux professionnels de santé de faire une demande d’avis médical sécurisée et rémunérée à un médecin. Comme prévu par l’avenant 9 à la convention médicale, cette procédure est désormais étendue à l’ensemble des professionnels de santé, dont les auxiliaires médicaux, dont font partie les opticiens. Tous peuvent désormais solliciter l’avis d’un médecin à distance et être rémunérés par l’Assurance maladie : le médecin requis perçoit 20 euros et le requérant perçoit 10 euros (dans la limite de 4 actes par an et par patient) à condition que l’échange soit réalisé via des outils sécurisés et que les actes soient inscrits dans le dossier du patient (Mon espace santé).

Cette évolution ouvre ainsi la téléexpertise aux opticiens… Mais, sur le papier seulement (pour le moment). En effet, cet acte n’est à ce jour ni lettré, ni coté et donc ne peut pas être pris en charge. Des négociations professionnelles seront donc nécessaires pour la mise en œuvre concrète de cette mesure attendue dans notre secteur.