Le programme « Moins de… Plus de… » mis en place par BBGR prend en compte toutes les actions que le verrier mène conjointement avec ses clients.

BBGR travaille depuis 45 ans à limiter son impact environnemental sur ses sites de production. Depuis 2018, sur l’usine de Provins, le nombre de litres nécessaires à la fabrication d’un verre a ainsi été divisé par 3. L’eau utilisée est recyclée et réintroduite dans les circuits de production. « Le reste est traité avant d’être rejeté dans la nature grâce à nos stations d’épuration qui nous accompagnent depuis 1977 à Provins et 1998 à Sézanne », explique l’entreprise. Celle-ci ambitionne également de réduire sa consommation d’énergie de 3 % chaque année et tous ses sites se fournissent désormais en énergie verte, pour tendre vers la neutralité carbone à l’horizon 2023. BBGR souhaite aussi réduire au maximum sa production de déchets tout au long de la chaîne de fabrication du semi-fini au verre fini. L’industriel travaille, par exemple, sur un semi-fini plus fin, qui consomme moins de matière lors de sa fabrication et génère moins de déchets lors de la conception du verre fini. La production de déchets liée à la fabrication de verres étant inévitable, il souhaite éviter l’enfouissement et prioriser l’économie circulaire grâce au recyclage.

BBGR invite au partage des bonnes pratiques

BBGR va aujourd’hui plus loin avec son projet collectif et participatif « Moins de… Plus de… ». En 2021, le verrier a adressé un questionnaire à ses clients afin de mieux comprendre leurs besoins et attentes en matière d’écoresponsabilité. Près de 300 y ont répondu. « Ceci nous a permis d’établir une feuille de route autour de leurs principales attentes, notamment la diminution des déchets et la lutte contre le gaspillage », explique Guy Sasson, président de BBGR. Le programme intègre ainsi les dimensions suivantes : optimisation de l’environnement de livraison, dématérialisation des supports administratifs et marketing, écoconception des outils de communication en matériaux recyclables. « Nous entamons une vraie démarche communautaire, via laquelle nous comptons agir, chacun à notre niveau, en faveur de l’environnement. Nos clients peuvent nous contacter via une adresse mail dédiée pour nous soumettre leurs idées, nous partager leurs bonnes pratiques que nous diffuserons ensuite à l’ensemble de la communauté. » BBGR s’engage aussi à les informer de ses chantiers, et à les guider tout au long de l’année sur les astuces les plus simples à mettre en place de leur côté.