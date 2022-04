« Pour répondre à sa croissance accélérée et réaffirmer sa vision d’entreprise en perpétuant ainsi l’héritage de sa plateforme multimodale », la société Luneau Technology a réalisé à la fin du mois de mars un changement de marque pour donner naissance à Visionix.

« Nous avons développé notre activité de manière significative au cours des dernières années, et notre nouvelle stratégie de marque représente une évolution naturelle de cette transformation », explique le Dr Marc Abitbol, PDG de Visionix. « Aujourd’hui, Visionix offre une gamme intégrée de produits multimodaux au service des professionnels de la santé visuelle. Notre ambition est d’être un leader mondial et le partenaire de choix pour aider les professionnels à faciliter l’accès aux soins de leurs patients. »

Visionix regroupe donc aujourd’hui les différentes marques individuelles, à savoir Luneau, Briot, Weco, Visionix, Next Sight et Optovue. Suite à ce changement, un site Internet et une nouvelle identité visuelle « innovante, moderne et professionnelle » ont été présentés, comprenant un logo aux couleurs orange et bleue « pour rappeler l’engagement et le sens du service de l’entreprise dans le domaine médical ».