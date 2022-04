Pour la 9ème année consécutive, Krys Group, qui compte 600 collaborateurs, figure au palmarès Great Place To Work des entreprises où il fait bon travailler, tous secteurs confondus. La coopérative atteint cette année son meilleur classement, à la 10ème place des entreprises de 250 à 1000 salariés (contre la 12ème en 2021).

Sur l’ensemble des thématiques, la majorité des collaborateurs sondés dans le cadre du palmarès Great Place To Work mettent en avant la mobilisation de Krys Group pour favoriser leur épanouissement et leur accomplissement professionnel :

78 % pour la crédibilité (compétences, communication et Intégrité des managers)

82 % pour le respect (soutien, collaboration et attention portée)

74 % pour l’équité (droiture, impartialité et justice)

84 % pour la fierté (travail personnel, équipe et image d’entreprise)

80 % pour la convivialité (relations interpersonnelles, hospitalité et solidarité)

Cette nouvelle distinction intervient à au moment où le groupe, qui travaille activement sa marque employeur, prévoit pour 2022 le lancement d’un plan de recrutement avec 60 créations de poste et l’accueil de 18 alternants. Krys Group axe sa politique RH sur le dialogue social, l’autonomie, l’accompagnement individuel des collaborateurs et le décloisonnement des services. L’entreprise entend favoriser le « co » en son sein – coopération, collaboration, communication, coconstruction – à travers différents dispositifs : groupes de travail collaboratifs, dialogue social, animation de people reviews, création d’une communauté de managers, prévention des risques psychosociaux, mise en place de la plateforme Médecin-direct pour les collaborateurs…