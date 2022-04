Il y a 50 ans, en 1972, le premier magasin avec l’enseigne Alain Afflelou ouvrait ses portes dans la région de Bordeaux. Pour célébrer ce demi-siècle de succès, l’enseigne d’optique s’apprête à organiser une grande opération ce week-end en offrant 50 équipements dans ses points de vente partout en France.

Samedi prochain, le 9 avril 2022, les 850 magasins du réseau (à l’exception de 8 magasins de Bordeaux et de la région bordelaise) offriront 50 paires de lunettes aux 50 premiers clients. Cette offre concerne un équipement complet comprenant des verres unifocaux organiques CR39 blancs, hors options, et une monture à choisir parmi plus de 200 modèles de la collection Alain Afflelou (au prix maximum de 99€ TTC). Les clients devront également présenter une ordonnance en cours de validité pour faire partie des chanceux qui repartiront avec leur équipement gratuit.