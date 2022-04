Eric Lefort succède à Lena Henry (ex-DG d’Essilor France) dont le mandat a pris fin, à la présidence du Gifo (Groupement des industriels et fabricants de l’optique).

Les administrateurs du Gifo ont unanimement confié la présidence de l’organisation à Eric Lefort, président du Sidol (Syndicat des importateurs et distributeurs en optique-lunetterie) et vice-président du Gifo depuis 2017. Dans la continuité de l’actuelle mandature, le Conseil d’administration du groupement s’attachera, avec la secrétaire générale Laure-Anne Copel, à poursuivre les projets en cours (notamment celui de la filière relatif à la conformité des verres), à renforcer l’information économique, règlementaire et normative de ses 130 sociétés membres et à demeurer l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des acteurs de la filière.

Les activités du Gifo s’organisent autour de six commissions ouvertes à toutes les entreprises membres. « L’actualité des prochains mois s’annonce particulièrement dense pour la fédération, tant sur les sujets règlementaires qu’opérationnels, tels que le suivi du 100 % santé, la mise en œuvre de la charte de qualité des pratiques professionnelles, la renégociation de l’accord-cadre avec le CEPS ou encore le contexte économique actuel marqué par la hausse des coûts de production globaux et des difficultés d’approvisionnement pour certains composants et matériaux », commente le groupement.

Le Conseil d’administration du Gifo est composé comme suit :