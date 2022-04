Depuis décembre 2020, Silhouette propose aux internautes d’essayer directement en ligne les différents modèles de sa collection, grâce à un module d’essayage virtuel. Le fabricant autrichien pousse plus loin l’expérience digitale en y ajoutant la vente en ligne.

Promettant une « expérience d’achat simple et rapide », Silhouette propose depuis peu l’achat dans sa boutique en ligne de ses modèles solaires. Pour Christian Ender, Chief Sales Officer de Silhouette, cette nouvelle étape s’incrit dans la « stratégie e-commerce [qui] consiste à créer un lien entre la marque et le client, en proposant à nos acheteurs en ligne une expérience autour de la marque basée sur l’émotion. C’est également la première fois que nos clients français peuvent acheter une paire de lunettes de soleil directement auprès de Silhouette, et ainsi avoir accès à toute notre collection ».

Si tout est dématérialisé, Silhouette n’a pas oublié la dimension “services” en acceptant tous les modes de paiement (Paypal, carte de crédit et virement bancaire) et en proposant la gratuité de la livraison ou des retours possibles, sans minimum d’achat.