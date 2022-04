En ce mois d’avril, GrandOptical dévoile sa nouvelle campagne d’affichage qui sera déployée dans les points de vente de l’enseigne, dans les gares et sur 7 600 panneaux, répartis partout en France.

Cette campagne, conçue par l’agence Marcel, joue avec le “Grand” de la marque GrandOptical, « et l’associe au grand changement qu’implique l’achat de nouvelles ou de premières lunettes ». C’est donc à travers des clichés en noir et blanc mettant en scène des grands moments de la vie des porteurs (entrée à l’école, adolescence, premier équipement progressif, etc.) que l’enseigne souhaite faire passer son message, en imaginant leur état d’esprit dans ces moments-là. Des moments que la majorité des Français ont déjà rencontrés dans leur vie.

Sonia Guillou, directrice de la stratégie des marques et des médias de GrandVision France, explique : « Nous sommes partis du constat que personne ne parle vraiment de ce que cela signifie de porter des lunettes, et c’est ce qui nous a inspiré pour la création de cette nouvelle plateforme. Avec cette nouvelle communication, nous voulons engager les gens différemment. » Gilles Petit, directeur marketing et digital de GrandVision France ajoute : « GrandOptical s’engage depuis toujours à offrir à ses clients une grande expertise et un accompagnement de qualité. Aujourd’hui, l’enseigne se démarque sur le marché de l’optique en se glissant dans la peau de ses clients pour leur offrir la plus grande des attentions. »