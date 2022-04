La coopérative déploie une bibliothèque de formes de montures, qu’elle présente comme la première du marché de l’optique.

Cette bibliothèque est intégrée au logiciel commercial Konvergence édité également par Krys Group. Elle est proposée aux 1 450 magasins des trois enseignes (Krys, Le Collectif des Lunetiers et Lynx Optique You Do) et vise à leur permettre d’importants gains de productivité.

Contenant plus de 80 000 formes de montures, cette base est composée de toutes les formes palpées par les magasins du réseau ou fournies par certains fournisseurs de montures. Dès qu’une monture répertoriée dans la bibliothèque est ajoutée au panier, Konvergence informe automatiquement l’opticien. Celui-ci peut utiliser la forme de la bibliothèque soit pour commander un précal, soit pour demander à son verrier un télédétourage. « Dans ce dernier cas, Krys Group “gomme” les différences entre les montures d’une même référence par la comparaison de dizaines de formes différentes de cette même monture pour en calculer une forme type », explique la coopérative.

Selon Krys Group, plus de 2 montures sur 3 vendues depuis janvier 2022 dans les magasins de ses enseignes ont une forme disponible dans la bibliothèque pour demander automatiquement un télédétourage à son verrier. Plusieurs milliers de commandes de verres télédétourés ont déjà été passées, sans retour de non-conformité.