Le groupe Altares a dévoilé les chiffres des défaillances d’entreprises pour le 1er trimestre 2022. Depuis le début d’année, tous secteurs confondus 9 972 procédures collectives ont été ouvertes, soit une augmentation de près de 35 % par rapport au premier trimestre 2021.

Ces chiffres ne sont pour autant pas alarmistes puisque comme le souligne Altares, les deux années de crise sanitaire ont fait atteindre des seuils historiquement bas. Nous revenons donc progressivement à des niveaux d’avant crise.

La hausse des procédures s’accélère chaque mois depuis novembre 2021 en touchant principalement des secteurs comme la restauration, les services à la personne, ainsi que les différents types de commerces en magasins multi-rayons, comme l’alimentation générale, l’habillement ou la vente et la réparation de véhicules. D’autres domaines comme la construction, l’industrie manufacturière, les services aux entreprises, les transports ou l’agriculture semblent mieux résister. (Soulignons que ces chiffres dressent le bilan des trois premiers mois de l’année. Ils ne peuvent donc pas tenir compte des conséquences (prix de l’énergie, pénurie des matériaux, inflation) de la guerre en Ukraine qui a débuté le 24 février.)

« En 2020 et 2021, moins de 61 000 procédures collectives ont été ouvertes contre 107 000 lors des deux années précédentes. Plus de 46 000 entreprises ont été sauvées de la défaillance durant la longue période Covid. Sans le fameux « quoi qu’il en coûte » gouvernemental, la crise sanitaire aurait pu provoquer bien plus de procédures. Au 1er trimestre 2022, l’étau de la crise sanitaire se desserre et les aides s’arrêtent. Un retour à une forme de normalité qui implique aussi une reprise des défaillances. La hausse s’amorce donc et elle est déjà très nette dans les secteurs qui comptent sur la reprise des habitudes de consommation comme aller au restaurant ou chez le coiffeur. Aucun territoire n’est épargné par le phénomène », analyse Thierry Millon, directeur des études Altares.

L’optique se maintient

En ce qui concerne spécifiquement les magasins d’optique, 17 défaillances d’entreprises (13 liquidations judiciaires et 4 redressements) ont été enregistrées. Peu de différence avec le premier trimestre 2021 qui comptabilisait 18 procédures (16 liquidations et 2 redressements), mais toujours bien en dessous des résultats d’avant la crise sanitaire : 28 défaillances au premier trimestre 2017, 40 au T1 2018 et 27 au T1 2019.