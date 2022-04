Le groupe Luxottica a conclu un accord pour l’achat de 90,9 % du capital de la société Giorgio Fedon & Figli. Cette opération représente « une avancée dans la stratégie d’intégration verticale d’EssilorLuxottica », commente la société.

Par ses acquisitions, le géant de l’optique souhaite « atteindre les meilleurs standards de qualité sur l’ensemble de la chaine de valeur et optimiser le service fourni, pour le bénéfice de tous les acteurs de l’industrie ». En rachetant Fedon, le groupe ambitionne de mieux adapter les étuis et emballages aux lunettes pour optimiser la protection des produits. EssilorLuxottica pourra aussi tirer parti de l’activité de Fedon pour sa stratégie de développement durable, en investissant dans le recyclage et la circularité des matériaux utilisés pour le packaging des produits.

Notons que le rachat de Fedon, qui devrait intervenir d’ici fin juin 2022, doit encore être validé par les autorités de la concurrence concernées. Son montant est de 29,4 millions d’euros, soit 1 727 141 actions d’un montant de 17,03 euros chacune. A l’issue de l’acquisition, Luxottica détiendra un actionnariat équivalent à 90,9 % du capital social de la société et devra lancer, conformément à la réglementation en vigueur, une OPA obligatoire sur l’ensemble des actions émises de Fedon, au même prix de 17,03 euros par action, pour retirer Fedon de la cotation.