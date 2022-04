Reconnue comme une référence dans le domaine du sport, la marque française Julbo investit massivement dans le correcteur pour accroître son développement. Une stratégie qui s’exprime notamment à travers le renforcement de son laboratoire RX pour développer le solaire à la vue et le lancement d’une nouvelle collection optique premium.

Depuis 2014, Julbo a internalisé son propre laboratoire RX dans ses locaux jurassiens. Aujourd’hui, 1 200 opticiens français proposent à leurs clients le solaire à la vue (+ de 7 000 magasins au niveau européen). Année après année, les sportifs sont de plus en plus sensibles à la correction dans le sport. Ainsi, le segment a connu une hausse de 25 % entre 2021 et 2022. Julbo vient d’investir massivement dans de nouvelles machines pour optimiser toutes les étapes du surfaçage au montage avec l’objectif de doubler ses commandes RX dans une période de 3 ans.

Sur le segment “purement” optique, Julbo proposait déjà les collections Little heroes (pour les 0-10 ans), Jneration (pour les adolescents et visages fins) et Life (pour les adultes). Pour asseoir sa présence sur le segment, Julbo vient d’ajouter à son offre Pure Collection, qui affiche un positionnement premium. Elle se découpe en deux lignes de produits en fonction du matériau utilisé, à savoir le titane et le carbone. Chacune comprend 3 modèles aux faces différentes déclinés en 3 ou 4 coloris.

Copyright photos RX Lab : © Florian Monot