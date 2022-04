Après le service en entreprise annoncé en mars dernier et issu de partenariats avec C’Evidentia et Optical Center Mobile, Itelis a décidé d’aller plus loin avec l’enseigne d’optique pour proposer à 10 millions de bénéficiaires un service à domicile.

Pour Itelis, il s’agit de répondre en priorité aux besoins des « populations de personnes âgées ou à mobilité réduite ». Elles pourront « profiter de tous les avantages d’Itelis (tarifs compétitifs, équipements performants, garanties après-vente complètes, …) sans se déplacer », ajoute le réseau de soins.

Concrètement, les bénéficiaires d’Itelis pourront prendre rendez-vous à l’adresse de leur choix avec le camion Optical Center Mobile grâce à un numéro réservé à ce service. Ce camion accueille le matériel nécessaire à l’examen de vue. Il embarque également une sélection de montures, jusqu’à 200 modèles. Itelis précise que le déplacement et la livraison de l’équipement restent « totalement gratuits ».

« Ce service enrichit encore la gamme de solutions proposées par Itelis en matière d’optique. Le bénéficiaire peut choisir, selon son mode de vie, ses contraintes et celles de sa famille, de se déplacer en magasin ou d’opter pour une consultation à domicile », s’enthousiasme Laurent Teller, directeur santé et partenariats d’Itelis.