Krys est Partenaire Majeur de la Grande Boucle pour la 9ème année consécutive, pour l’optique et l’audition (comme en 2021). L’enseigne renforcera une fois de plus son action en faveur de la santé visuelle et auditive, grâce à son action de sensibilisation et de dépistage sur le Bus de la Vue et de l’Audition.

Toujours parrain du Maillot Blanc, Krys récompensera le meilleur coureur âgé de moins de 26 ans sur chaque podium de la compétition, jusqu’en 2023. Le réseau relancera aussi cette année son opération « L’étape en blanc », initiée sur la précédente édition : le 5 juillet (étape Dunkerque-Calais), tout au long de la journée, le public sera invité à revêtir un tee-shirt blanc pour permettre d’offrir des heures de soutien scolaire avec l’AFEV, partenaire de cette opération. En 2021, plus de 30 000 heures ont pu être financées.

Le Bus de la Vue et de l’Audition poursuivra quant à lui ses actions de dépistage visuel et auditif sur 12 dates. Depuis 2016, 6 673 personnes ont pu bénéficier de tests dans ce bus itinérant.