La solution Eucleia-santé développée par la société EdiEyes Vision Care, en partenariat avec Digiposte, permettra à tous les acteurs de l’optique de répondre aux exigences réglementaires en matière de facturation.

Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA et de réduire les coûts de traitement des factures, les pouvoirs publics ont décidé de généraliser la facturation électronique, par étapes. A partir de juillet 2024, les grandes entreprises devront émettre les factures électroniquement et toutes les entreprises (y compris les opticiens) devront être en capacité de les recevoir. La dématérialisation des factures sera obligatoire en 2025 pour les ETI (entre 250 et 4 999 salariés) et en 2026 pour les PME et TPE.

Eucleia-santé répond aux normes HDS

Eucleia-santé se positionne en tant que plateforme partenaire de dématérialisation pour accompagner les acteurs de l’optique dans ces changements et répondre dès aujourd’hui à leurs besoins actuels. Avec cette solution (qui remplacera InvoXml*), les opticiens pourront recevoir, conserver et gérer toutes les factures dématérialisées de leurs fournisseurs dans leur coffre Digiposte. Celui-ci répond aux normes HDS (Hébergement des données de santé) et assure l’anonymisation intégrale des données du porteur, depuis l’ordonnance jusqu’à la carte de vue. Le dispositif garantit en outre la sécurité, la confidentialité et la pérennité des documents stockés. Pour les fournisseurs, Eucleia-santé prendra aussi en charge toutes les configurations de dématérialisation des factures, en garantissant leur traçabilité, leur authenticité et leur intégrité.

Les opticiens souhaitant utiliser cette solution pourront s’inscrire en ligne sur le site dédié, tout récemment mis en ligne. L’espace pour les opticiens pilotes est lancé ce printemps, pour une généralisation prévue au 2ème semestre de cette année.

*Selon EdiEyes Vision Care, 85 % des lignes de factures EDI dans la filière optique entrent ou sortent du logiciel InvoXml.