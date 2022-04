Le Groupement Optic 2000 (qui comprend Optic 2000, Lissac, Audio 2000, Gadol et Optic Swiss Services) a terminé l’année 2021 avec un chiffre d’affaires de 1,01 milliard d’euros HT en progression de 17 % par rapport à 2020.

En optique, les enseignes Optic 2000 et Lissac affichent chacune une croissance de 6 % en comparaison à 2019. La croissance d’Audio 2000 s’établit à 34 % et 10 % pour Optic Swiss Services. Pour le Groupement, qui comptabilise 1 929 magasins à fin 2021 (1 153 Optic 2000, 240 Lissac dont 22 succursales, 219 Gadol, 218 centres Audio 2000 dont 12 succursales et 99 magasins Optic Swiss Services), ces bons résultats s’expliquent par « la combinaison d’une stratégie axée sur le service et la digitalisation ».

Rappelons qu’en 2021, plusieurs services ont été mis en place sur l’ensemble du réseau comme Optic 2000 à domicile, la prise de rendez-vous en ligne, le click and collect, l’essayage virtuel ou encore la e-réservation.

L’engagement écoresponsable du Groupement a également été reconnu. Deux prix sont venus récompenser la distribution de la collection Sea2see : le Prix Top Santé 2022 et le Coup de cœur du jury de l’initiative Achats Responsables du Prix R Awards 2020 décerné par le Club Génération Responsable. En début de semaine, Optic 2000 a également obtenu, pour la 7e année consécutive, le Label Enseigne Responsable, une reconnaissance du Collectif Génération Responsable.

Quelle stratégie pour 2022 ?

L’année 2022 va être marquée par l’implantation ou le déplacement de points de vente, dans une volonté de « dynamique de croissance ». A partir du mois de mai pour Lissac et juin pour Optic 2000 et Audio 2000 seront dévoilées les nouvelles campagnes promettant un « changement de communication ». Des événements sont prévus tout au long de l’année partout en France pour sensibiliser sur l’importance de la préservation de la vision. Le but ? « Positionner les opticiens Optic 2000 comme les coachs de la santé visuelle des Français et être l’enseigne référente sur l’équipement sportif adapté à la vue », alors que le statut de supporteur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera logiquement de plus en plus mis en avant.

Concernant l’engagement environnemental, le groupement promet un élargissement des gammes de produits écoresponsables. Rappelons également que des travaux sont prévus au siège des enseignes à Clamart (92) pour réduire de 71 % les émissions de CO2.

Une vague de 230 recrutements dans les réseaux optique et audio est également en cours pour compléter les équipes dans les points de vente comme au siège.