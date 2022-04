L’enseigne a reçu le « Prix de l’animation in store – catégorie Argent », lors de la seconde édition des Cas d’Or du Digital Retail, qui s’est déroulée le 21 avril à Paris. Son prestataire Crown Heights, expert en solutions digital media sécurisées, est colauréat.

Atol Les Opticiens a été récompensé pour les écrans numériques connectés qui équipent les vitrines de ses points de vente. « Grâce à cet investissement de plusieurs centaines de milliers d’euros, les associés relayent de la façon la plus percutante possible leurs messages et ceux de l’enseigne. Ce dispositif de communication digitale leur permet de dynamiser les espaces de vente, de communiquer sur les offres en temps réel et de manière simple et efficace tout en valorisant l’expérience-client et en stimulant l’achat. Les écrans sont financés par l’enseigne et l’associé ne paie que l’abonnement à prix extrêmement réduit », explique la coopérative.

Le jury des Cas d’Or est composé de professionnels investis dans la transformation du retail et le développement des stratégies omnicanal, rassemblés depuis 2019 par Pascal Gayat, dirigeant de la société Digital Influence Consulting. Les prix distinguent les meilleurs cas d’usage dans les grandes thématiques du digital, avec pour critères essentiels la capacité d’adaptation aux nouveaux usages numériques et la pertinence des solutions.

« Nous sommes très fiers d’avoir reçu le ‘Prix de l’animation in store – catégorie Argent’ car cela vient récompenser nos efforts pour offrir à nos associés et à nos clients une communication claire et optimale. Grâce à Crown Heights, nous fournissons à notre réseau une solution qui offre plus d’impact en vitrine et décuple la visibilité de notre communication auprès des clients. Sur un marché ultra-concurrentiel, nous sommes plus réactifs pour diffuser les messages et répondre à la concurrence », se réjouit Olivier Pribile, directeur exécutif, en charge du commercial et du marketing d’Atol les Opticiens.