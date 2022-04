Varilux et Transitions font une nouvelle fois campagne commune pour souligner « la vision ultra-nette en intérieur comme extérieur » promise par leurs produits. Cette nouvelle vague est la suite du dispositif mis en place en octobre dernier.

Du 24 avril au 22 mai 2022, cette nouvelle vague comprend des diffusions du spot sur TF1, BFM, RMC, C8, Canal+ et L’Equipe TV avec notamment des passages avant et après le journal de 20 heures, un des moments de forte audience. Plus de 160 millions de contacts sont estimés au total. Le spot sera également diffusé sur les plateformes de replay MYTF1 et France TV et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Pour profiter pleinement des retombées de cette campagne, les opticiens qui le souhaitent peuvent en faire le relais dans leur point de vente à travers des outils de PLV, stickers vitrine et chevalets. Ils peuvent également développer des outils de communication locale.