L’année 2022 a bien débuté pour EssilorLuxottica avec un chiffre d’affaires consolidé de 5,6 milliards d’euros (+ 38,1 % à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2021). A base comparable, le chiffre d’affaires a augmenté de 11,5 % à taux de change constants.

« Nous avons connu un très bon début d’année, avec une solide performance et des résultats positifs dans toutes les régions et divisions. C’est une période favorable pour EssilorLuxottica : la saison solaire s’annonce bonne, la demande pour les marques de luxe reste soutenue et nos innovations produits, telles que Stellest, ont le potentiel de changer la vie d’un grand nombre de personnes. L’avancée rapide dans l’intégration de GrandVision est une étape significative dans notre parcours en tant qu’entreprise de réseau, intégrée verticalement, et activement engagée à faire croître l’industrie pour le bénéfice de l’ensemble de ses acteurs », ont commenté Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement directeur général et directeur général délégué d’EssilorLuxottica.

Le BtoB a généré un chiffre d’affaires de 2 780 millions d’euros (+ 9,6 % à taux de change constants) avec notamment une croissance à deux chiffres dans les régions EMEA et Amérique latine. En Europe, les meilleures performances ont été enregistrées au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne.

Le segment BtoC a atteint 2 827 millions d’euros, en croissance de 13,5 % à taux de change constants.

« Les régions EMEA et Amérique latine ont été les moteurs de la croissance, affichant chacune une progression d’environ 20 % à taux de change constants, pendant que l’Amérique du Nord enregistre une croissance élevée à un chiffre, stimulée à la fois par les enseignes physiques et les plateformes d’e-commerce », détaille le groupe.

Parmi les autres enseignements du trimestre, il convient de noter un « retour à un niveau normal, porté par les réouvertures et l’impulsion donnée par le luxe » pour le segment solaire, « une bonne progression de l’optique portée par le portefeuille des verres de marque » et une croissance à deux chiffres pour Ray-Ban et Oakley.