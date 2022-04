Pour la saison printemps-été 2022, Lacoste a développé un nouveau concept de modèles solaires Mini-me.

Le principe est simple : proposer une capsule père et fils avec des solaires assorties pour adultes et enfants. Lacoste y voit l’expression de son identité, « basée sur des valeurs d’appartenance et de transmission familiale ».

On retrouve dans cette capsule un modèle rectangulaire pour adultes, avec des accents sportifs, décliné en 4 couleurs (noir mat, havane, vert mat et bleu mat). Le modèle pour enfants n’est pas simplement une miniature du modèle pour adultes. Il arbore une forme plus arrondie qui conviendra mieux à la morphologie des plus jeunes. Le lien entre les deux modèles s’exprime principalement à travers la décoration des branches carrées avec le logo de la marque entouré de bandes blanches. Là aussi, 4 déclinaisons de couleurs sont proposées : noir mat, vert mat, bleu mat et rouge mat.