Le SNAO (Syndicat national autonome des orthoptistes) salue avec une « grande satisfaction » la parution du décret précisant les modalités de leurs nouvelles prérogatives : la primo-prescription de lunettes et de lentilles correctrices et la réalisation de bilans visuels pour les enfants.

Dans un communiqué, le SNAO se félicite que ses revendications aient été entendues et promet que les deux mesures désormais applicables vont considérablement améliorer l’accès aux soins visuels des Français. « Le renforcement du rôle des orthoptistes dans le parcours de soins matérialise la reconnaissance de leur expertise qui concourt à la santé publique au quotidien », souligne le syndicat. « Désormais : pourront venir consulter un orthoptiste pour un bilan visuel sans ordonnance préalable — en accès direct — les patients âgés de 16 à 42 ans. L’orthoptiste pourra alors proposer la prescription d’une correction optique (lunettes et/ou lentilles) si l’état de santé visuelle du patient le permet. Le cas échéant, le patient sera orienté vers un médecin ophtalmologue, afin de bénéficier d’un examen médical complémentaire », résume l’organisation, en rappelant que cette réforme devrait bénéficier à 6 millions de patients, grâce à une réduction des délais d’attente chez les ophtalmologistes.

En outre, tous les enfants pourront bénéficier d’un bilan visuel par l’orthoptiste en accès direct entre 9 et 15 mois, puis entre 2,5 et 5 ans : le SNAO assure que cette seconde mesure permettra « d’ancrer définitivement la prévention et du dépistage au cœur même des prérogatives » de la profession. Forts de leurs nouvelles missions, les orthoptistes, assurent qu’ils « sauront répondre aux attentes des pouvoirs publics et proposer aux Français un accès sécurisé aux soins visuels, tout en respectant la coordination des soins avec leurs partenaires ophtalmologues et opticiens ».