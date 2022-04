Après deux années compliquées en raison de la pandémie de Covid-19, l’édition 2022 du Mido accueillera à partir de demain, 30 avril 2022, les exposants et visiteurs internationaux.

Pour son retour dans sa version en présentiel, le Mido 2022 attend 660 exposants de 45 pays, dont les USA, l’Allemagne, la France, l’Espagne, la Corée ou encore le Japon. Les visiteurs de 50 pays seront accueillis dans les 5 pavillons du salon et les espaces d’exposition (Fashion Discrict, Lenses, Design Lab, More!, FAiR East, Lab Academy, Start Up e Tech). En parallèle, les organisateurs ont souhaité conserver la plateforme digitale B2B mise en place pendant la pandémie pour « tous ceux qui, en raison des restrictions sanitaires ou de la situation politique, ne peuvent pas encore voyager ».

« La reprise est là et un vent d’optimisme souffle dans les entreprises, a indiqué Giovani Vitaloni, président du Mido et de l’Anfao (Assocation nationale des fabricants d’articles optiques). De manière générale, les exportations de la lunetterie italienne en 2021 ont dépassé les niveaux de 2019. L’année dernière, les exportations ont enregistré une hausse de 39 %, pour une valeur totale de plus de 4 milliards d’euros, quand la production affiche + 35 %. Les prévisions pour le premier semestre 2022 sont une nouvelle fois positives avec une prévision de + 10 % de l’export par rapport à la même période l’année dernière. Ces prévisions font souffler sur le secteur un vent d’optimisme qui, nous l’espérons, sera aussi de bon augure pour le Mido 2022 qui représente la relance réelle et définitive du secteur. »